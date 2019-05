I Simpson saranno presenti al prossimo E3

I Simpson, storica serie animata creata da Matt Groening in onda sulla FOX da ormai 30 anni, saranno presenti al prossimo E3 di Los Angeles il giorno 11 giugno, come confermato dal Tweet rilasciato dal profilo ufficiale dell’evento.

I Simpson: nuovo gioco in arrivo?

Stando a quanto riferito dal post su Twitter, la serie animata avrà un panel a lei dedicato in cui interverranno gli sceneggiatori e i produttori. Non sono state rivelate ulteriori informazioni ma già si ipotizza di un nuovo videogioco dedicato alla famiglia più famosa d’America. Le ultime iterazioni dedicate al cartone risalgono al 2007 con l’uscita del tie in dedicato al film per il cinema, oltre ad alcuni titoli gestionali per smartphone e all’iconico Hit and Run uscito nel 2003, il quale a distanza di anni resta ancora nel cuore degli appassionati.