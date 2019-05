Sekiro Shadows Die Twice: una mod permette di impersonare Gray Fox da Metal Gear Solid

Sekiro Shadows Die Twice, ultimo titolo sviluppato da From Software e prodotto da Activision, continua ad essere al centro delle attenzioni della comunità modder su PC. La nuova mod permette di impersonare uno dei personaggi più iconici ed amati dell’intero medium.

Sekiro Shadows Die Twice: da shinobi a Cyborg Ninja

Come potete vedere nell’immagine in basso, questa nuova mod permette di lasciare i panni del protagonista Lupo e di in personare il famoso cyborg ninja Gray Fox direttamente dalla saga di Metal Gear Solid. Rispetto ad altre tante mod questa riesce, incredibilmente, ad avere più senso considerando la somiglianza delle abilità dei due personaggi. Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.