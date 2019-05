The Witcher 3: la famosa statua di Geralt che fa il bagno è preordinabile su Amazon

The Witcher 3, famoso titolo action RPG sviluppato da CD Projekt Red, continua a destare l’interesse di tutti gli appassionati anche a distanza di anni. Finalmente, i fan più accaniti saranno contenti di sapere che una delle statue più apprezzate inerenti al gioco è finalmente disponibile per il preordine.

The Witcher 3: preordine ad un prezzo vantaggioso

Più di un anno fa Dark Horse aveva pubblicato un’immagine ritraente una statua di Geralt di Rivia mentre si fa il bagno, come nelle prime scene che danno il via al gioco. Ora, dopo tante tribolazioni, la statua che vedete in basso è disponibile al preordine su Amazon al costo di circa 70 dollari, con un’uscita fissata al prossimo 29 maggio. Di sicuro, una delle statue più interessanti e iconiche legate al titolo di CD Projekt Red.