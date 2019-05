Dauntless ha raggiunto i 5 milioni di giocatori

Dauntless, dopo tanti mesi passati in Beta su PC, è finalmente arrivato anche su PlayStation 4 e Xbox One con in previsione un’uscita anche sulla console Nintendo Switch. Per chi non lo sapesse, il gioco prende ispirazione da titoli come Monster Hunter rendendo, però, la struttura di gioco molto più semplice e con elementi legati agli MMO.

Il team di sviluppo Phoenix Lab ha appena confermato, tramite un post su Twitter, che il loro gioco di caccia fantasy ha raggiunto una soglia complessiva di 5 milioni di giocatori, dopo appena pochi giorni dall’uscita su console. Di sicuro un incredibile successo per il titolo indie che promette nuove migliorie e contenuti aggiuntivi in arrivo nei prossimi mesi.

More than FIVE MILLION players have answered the call and become Slayers. The Behemoth threat isn't slowing down and neither are we. #LiveForTheHunt pic.twitter.com/yethhYxRAn

— Dauntless (@PlayDauntless) May 25, 2019