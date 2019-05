Ghost Recon Breakpoint: un nuovo video ci parla di ambientazione e mondo di gioco

Ghost Recon Breakpoint è il nuovo titolo della celebre serie sparatutto in terza persona sviluppata da Ubisoft. In attesa di rivedere il gioco in azione al prossimo E3, il canale YouTube di IGN ha rilasciato un nuovo interessante video sull’ambientazione e il mondo di gioco.

Ghost Recon Breakpoint: più elementi da science fiction

Il nuovo video pubblicato sul canale YouTube di IGN ci parla della struttura del mondo e dell’ambientazione del nuovo titolo Ubisoft. Il team di sviluppo ha dichiarato che, rispetto a Wildlands, questo nuovo capitolo avrà più elementi da science fiction cercando la giusta dose di fantasy e realismo. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.