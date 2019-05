Ecco come Visione potrebbe tornare in WandaVision

Come chi avrà visto Avengers: Infinity War saprà, il personaggio di Visione, l’androide creato in Age of Ultron è purtroppo deceduto in seguito alla rimozione della gemma della mente del suo corpo. Tuttavia una nuova teoria apparsa in rete potrebbe spiegare il suo ritorno nella futura serie WandaVision.

Una teoria spiegherebbe il ritorno di Visione in WandaVision

Stando a quanto riportato da Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, la serie sarebbe ambientata negli anni 50. Il primo pensiero, dopo l’uscita di Endgame, andrebbe alle fiale di particelle Pym utilizzate dai vendicatori per viaggiare nel tempo, ma una fonte vicina a We Got This Covered ha sostenuto un’altra teoria. Secondo quest’ultima infatti tutti gli avvenimenti della serie sarebbero ambientati in una realtà alternativa fittizia realizzata da Scarlet, in modo da avere un futuro felice con il suo amato.

Questa tristissima supposizione donerebbe un tocco decisamente drammatico al prodotto Disney Plus, che lancerebbe uno dei prodotti targati Marvel più malinconici di sempre. Tuttavia invitiamo a prendere quanto detto finora con le pinze, in quanto la casa delle idee non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

