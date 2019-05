Hellboy: non ci sarà alcuna serie Netflix

Con il contratto recentemente stipulato tra Netflix e Dark Horse molti fan hanno iniziato a teorizzare le future serie tratte dai prodotti della catena fumettistica. Tra queste una delle più quotate, specialmente dopo il flop dell’attuale reboot, è proprio Hellboy, il quale arrivo è stato però smentito da Mike Mignola in persona.

Quando interpellato sul suo account Twitter riguardo il possibile arrivo di una nuova serie dedicata al diavolo rosso, il creatore del personaggio ha smentito tale diceria, affermando:

Da quanto sappiamo questo non è vero…

Quest’ultima dichiarazione ha sicuramente smorzato il crescente entusiasmo orbitante attorno all’ipotetico progetto, ma non è tuttavia detta l’ultima parola. Difatti è trascorso decisamente troppo poco tempo dall’uscita del fallimentare reboot di Hellboy, per cui la produzione potrebbe necessitare diverso tempo per elaborare un nuovo piano per proseguire le avventure del personaggio di Mignola.

Non rimane quindi che attendere l’arrivo di un’ipotetica produzione Netflix su Hellboy e sperare per il meglio.