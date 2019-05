Ghost of Tsushima: Sucker Punch in cerca di nuovi sviluppatori

Ghost of Tsushima è una delle tante esclusive PlayStation che i giocatori stanno aspettando di più. Dopo la presentazione allo scorso E3, sono state poche le notizie sul titolo, tantomeno lo stato dei lavori che ci possa fare capire a che punto dello sviluppo sia il titolo. Stando, però, al nuovo annuncio di lavoro, la produzione sta continuando ad avanzare per il verso giusto.

Ghost of Tsushima: il team in cerca di un QA Manager

Sucker Punch, infatti, ha pubblicato un annuncio di lavoro per la carica di QA Manager, responsabile del Controllo Qualità del prodotto. Il team ha aggiunto che tale carica servirà agli sviluppatori per “portare il gioco al suo massimo potenziale”. Ovviamente, non sono emersi chissà quali dettagli sulla produzione, ma almeno sappiamo che i lavori stanno procedendo con il giusto ordine.