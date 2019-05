Alien: nuovi film in fase di discussione per Ridley Scott

Dopo il parziale successo di Covenant, il franchise di Alien è rimasto in uno stato di paralisi per più di 2 anni, ma sembra che tutto questo stia per cambiare. In una recente intervista in occasione dei 40 anni dalla nascita del brand sci-fi, Ridley Scott ha dichiarato che starebbe discutendo con Disney sul futuro del brand.

Il sito Movieweb ha quindi riportato parte delle dichiarazioni del noto regista americano in merito alla situazione:

…Ed ho detto loro “ascoltate, potete riportare questo indietro (Alien), ma dobbiamo ricominciare da capo e puntare ad un prequel, se volete. Quindi realizziamo Prometheus, che non era male in effetti. Ma sapete, non è presente Alien in esso, eccetto il cucciolo alla fine che ha mostrato l’eventualità. Voglio dire, aveva la silhouette di un Alien, giusto? Il concetto dietro l’origine dell’Alien è unicamente attaccato a madre natura. Arriva semplicemente uno scarabeo del legno che deporrà uova all’interno degli insetti ignari. E così facendo l’uovo diverrà l’ospite di questa nuova creatura. tutto ciò è orrendo. Ma è stato ciò che è stato. E non puoi ripeterlo perché il meccanismo diventa noioso. Vai avanti, lasciati tutto ciò alle spalle, e guarda dove può arrivare ad evolversi. Quindi stiamo cercando dove potrà andare ad evolversi.

Non è ancora chiara la natura del coinvolgimento del regista, che tuttavia sembra far parte in maniera assidua dei progetti che stanno al momento venendo discussi presso Disney, la quale sicuramente saprà come sfruttare al meglio l’amato brand in futuro.