Microsoft: la conferenza del prossimo E3 sarà la più lunga per l’azienda

Microsoft, in questo periodo, si sta preparando per la conferenza che terrà tra pochi giorni all’E3 di Los Angeles. Come rivelato qualche mese fa, la durata di tale conferenza si dovrebbe attestare sulla stessa tenutasi l’anno scorso, durata poco meno di due ore. Stando alti ultimi rumor, però, sarà la più lunga di sempre per l’azienda.

Microsoft: la conferenza durerà più di due ore

Secondo quanto rivelato dall’insider Wario64, la tabella di marcia della conferenza dell’azienda americana è programmata per durare due ore, andando a superare di ben 20 minuti quella dello scorso anno. Con una tale durata, la conferenza di quest’anno sarà quindi la più lunga per l’azienda, che potrebbe avere il giusto tempo per ogni eventuale annuncio legato a console di prossima generazione.