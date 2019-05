Brightburn: perché Marvel e DC non faranno mai un film del genere

Brightburn è il nuovo action-horror prodotto dal celebre James Gunn (Comic Movie, Guardiani della Galassia) nelle sale italiane dal 23 maggio. L’opera (trovate qui una clip) è un lungometraggio atipico che racconta la storia di un bambino alieno, pronto a distruggere la Terra e tutti i suoi abitanti. Molti hanno paragonato la trama alle origini di Superman al contrario ed in effetti ci sono molti punti di contatto tra i personaggi e la loro nascita.

Brightburn: parla il produttore

Qualche ora fa, come riportato in un’intervista da Screen Rant, Gunn ha parlato della realizzazione dicendo che sarà impossibile che dei colossi fumettistici come DC e Marvel realizzeranno un’opera del genere. Questo perché la pellicola è comunque low budget e soprattutto sarebbe un rischio di impresa notevole per le aziende che continuano a contendersi il trono dei cinecomics.