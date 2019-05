Avengers Endgame: diffusa una foto molto emozionante dal set

Avengers Endgame qui trovate la nostra recensione() ha conquistato il cuore di molti fan del Marvel Cinematic Universe e questo è dimostrato dal fatto che l’opera continua a guadagnare a distanza di più di un mese dall’uscita, avvicinandosi sempre di più al primato di pellicola con maggiore incasso di tutti i tempi. Molti sono i momenti più emozionanti del lungometraggio e qualche ora fa, sulla pagina ufficiale Instagram di Jeremy Renner (interprete di Occhio di Falco), è stata condivisa una foto che ne rievoca uno molto intenso. Tra qualche riga faremo uno spoiler, quindi se non avete visto il film vi invitiamo a non proseguire.

Avengers Endgame: l’immagine che dice più di mille parole

Nell’istantanea incriminata, infatti, appaiono Hawkeye e Vedova Nera (Scarlett Johansson), mentre si tengono per mano sul set, prima della tristissima scena in cui Natasha Romanoff si sacrifica su Vormir per recuperare la Gemma dell’Anima. Vi lasciamo quindi all’immagine in questione, che trovate qui sotto alla news, per farvi riaffiorare nell’animo quel pizzico di malinconia che ben si adatta a questa giornata piovosa.