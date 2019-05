Kingsman: nel terzo capitolo vedremo la conclusione della relazione tra Eggsy ed Harry

Kingsman è sicuramente uno dei più recenti franchise action di maggiore successo, che ad ora annovera due capitoli usciti nelle sale ed un prequel, che è attualmente in lavorazione e del quale vi avevamo già dato qualche informazione. Ma quindi il terzo film è finito nel dimenticatoio? Assolutamente no, visto che il regista Matthew Vaughn (Stardust, X-Men – L’inizio) ne ha parlato recentemente, come ripreso dal sito Deadline.

Kingsman: una degna conclusione

Il filmaker ha infatti dichiarato che con il nuovo sequel della saga, ispirata all’omonimo fumetto di Mark Millar, porrà fine degnamente alla relazione tra Eggsy e Harry, protagonisti delle pellicole e interpretati rispettivamente da Taron Egerton e Colin Firth. Per quanto riguarda la data di inizio riprese, Vaughn ha espresso la sua volontà di girare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Vedremo cosa ci riserberà il futuro, visto che non vediamo l’ora di vedere gli agenti tornare in azione.