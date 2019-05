PlayStation 4: un trailer di un’esclusiva arriverà prima dell’E3?

PlayStation 4 ha ancora tre grosse esclusive da proporre, ovvero The Last of Us: Part II, Death Stranding e Ghost of Tushima. Come ormai ben sappiamo, Sony Interactive Entertainment non sarà presente all’E3 2019, ma un nuovo rumor vorrebbe che almeno uno dei tre giochi sia sulla strada di ricevere un nuovo trailer prima dell’evento di Los Angeles.

PlayStation 4: nuovo State of Play in vista?

A lanciare l’indiscrezione è stato uno degli admin del forum Resetera, che è anche un insider molto conosciuto proprio all’interno del forum. La sua è una previsione, legata alla possibile messa in scena da parte di Sony un nuovo State of Play nel periodo che precede l’evento americano, al pari con le conferenze degli altri publisher. I due titoli più indiziati sono Death Stranding, perché parrebbe che Kojima stia montando un nuovo trailer, e The Last of Us: Partu II, che molti rumor vorrebbero in uscita entro la fine del 2019.