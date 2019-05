Apex Legends: la Stagione 2 debutterà all’EA Play

Apex Legends, il battle royale di Respawn Entertainment, riceverà i primi dettagli ufficiali della sua Stagione 2 all’E3 2019, in occasione dell’EA Play 2019. È stata la stessa Electronic Arts a darci conferma tramite un tweet abbastanza dettagliato pubblicato sul suo profilo Twitter qualche giorno addietro.

Come ben sappiamo, il publisher quest’anno non terrà una conferenza vera e propria, ma tutti gli streaming con gli annunci andranno in scena quando da noi in Italia sarà il 9 giugno. Oltre al “First Look” sulla Stagione 2, sarà possibile acquistare il merchandising del gioco e parlare con gli sviluppatori dello sparatutto in prima persona. Chiaramente sul nostro sito troverete dettagli e molto altro legato al gioco e alle altre IP di EA.

