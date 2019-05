Razer: i nuovi laptop Blade avranno una RTX 5000

Dopo l’annuncio da parte di Nvidia dell’arrivo delle sue nuove schede grafiche Quadro RTX 5000 molte aziende hanno iniziato ad interessarsi al prodotto. Tuttavia la prima a portare novità concrete in merito è stata Razer, la quale ha svelato che i laptop della sua linea Blade otterranno la nuova GPU nell’immediato futuro.

La casa ha difatti annunciato i nuovi modelli dei suoi Blade 15 e Blade Pro 17. Entrambi i device saranno dotati della scheda RTX 5000, 32GB di RAM, 1TB di memoria NVMe ed avranno una colorazione denominata Mercury White. Oltre a ciò il primo dei 2 sarà dotato di un display da 15 pollici 4K OLED touchscreen, nonché un processore Intel Core i7-9750H di nona generazione. Il modello da 17 pollici avrà quindi un display 4K con frequenza di aggiornamento di 120Hz ed un processore Intel Core i9-9880H di nona generazione.

I nuovi modelli di Blade 15 e Blade Pro 17 otterranno la scheda grafica RTX 5000

Al momento non sono stati rivelati dettagli in merito a prezzo e data di uscita dei 2 nuovi modelli, poiché Razer stessa ha ammesso che tali informazioni saranno rivelate più avanti nel tempo. Non rimane quindi che attendere novità da parte dell’azienda.

