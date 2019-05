Dragon Quest: un nuovo titolo per dispositivi mobile verrà annunciato a breve

Square Enix ha da poco annunciato, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, che a breve verrà svelato un nuovo titolo della saga di Dragon Quest, che arriverà su smartphone. Il 3 giugno sarà possibile vedere l’evento in cui verrà rivelato il titolo su YouTube, alle 12 ora locale, quando qui in Italia saranno le 4 di mattina.

Dragon Quest: l’annuncio è legato a quello dell’E3 di qualche giorno fa?

Secondo il comunicato, questo sarà un titolo completamente nuovo che promette di essere una “esperienza Dragon Quest” come non si è mai vista prima. Durante l’evento sarà presente il game designer della serie, Yuji Horii. Potrebbe poi darsi che la notizia di qualche giorno fa data su Weekly Jump sull’annuncio di Square Enix del 10 giugno per l’E3, potrebbe essere legata a questo titolo.