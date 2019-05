7Seeds: nuovo trailer dell’anime che arriverà su Netflix

Sul canale YouTube di Netflix è stato rilasciato da poco il nuovo trailer di 7Seeds, adattamento ad anime del manga scritto e illustrato da Yumi Tamura. La versione cartacea fece la sua comparsa nel 2001, per essere completata nel 2017, con il 35esimo tankobon. La serie animata arriverà invece su Netflix il 28 giugno.

7Seeds: un esperimento in un mondo post apocalittico

La serie, annunciata lo scorso novembre e prodotta dallo studio Gonzo con Yukio Takahasi come director, parla di come la protagonista Natsu e un altro gruppo di persone che si svegliano da un sonno criogenico in un mondo post apocalittico, scoprendo di far parte di un programma ideato per garantire la sopravvivenza del genere umano.

