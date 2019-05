ARM: annunciati Cortex-A77 e Mali-G77

ARM, azienda da anni responsabile per la realizzazione di componenti hardware smartphone ha da poco svelato i suoi nuovi componenti per i futuri smartphone premium del 2020. Si tratta del core CPU Cortex-A77 e della GPU Mali-G77, entrambi dotati di performance decisamente promettenti.

Per quanto riguarda il Cortex-A77, si tratta di un core CPU in grado di fornire un miglioramento del 20% delle IPC (Istruzioni Per Clock), il quale aumenterebbe la velocità di esecuzione di compiti complessi. Grazie alla potenza di questo singolo core sarà data possibilità di utilizzare meno spazio su di un SOC, che potrebbe essere sfruttato per migliorare elementi come l’AI. Secondo quanto dichiarato da ARM l’A77 non è distante in termini di performance dai laptop odierni.

Per quanto riguarda la GPU Mali-G77, essa possiede una nuova architettura chiamata Valhall, la quale consentirebbe un boost relativo alla performance del 40%. Consentirà inoltre di aumentare del 30% l’efficienza energetica grazie a migliorie della micro-architettura. Oltre a ciò vi è una densità di performance migliore del 30%, nonché una miglioria del 60% del comparto del machine-learning.

Non rimane quindi altro che attendere l’arrivo di smartphone dotati dei componenti finora citati, per assistere al notevole miglioramento dell’esperienza utente che sapranno offrire.

Fonte: The Verge