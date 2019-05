Classifica italiana: FIFA 19 mantiene la testa

AESVI ha da poco pubblicato la classifica dei titoli più venduti qui in Italia nella settimana tra il 13 e il 19 maggio. Dopo che Days Gone era riuscito ad arrivare sul gradino più alto del podio, finito il periodo a ridosso dell’uscita, FIFA 19 torna a prendersi il trono per le seconda settimana di fila su console. Debutto con medaglia d’argento per Rage 2 su PC, quarto su console.

Classifica Italiana: su PC primo The Sims 4

Qui sotto potete vedere le classifiche dei 10 giochi più venduti su console e su PC:

Console

1 FIFA 19

2 Grand Theft Auto V

3 Days Gone

4 Rage 2

5 Minecraft: Nintendo Switch Edition

6 Minecraft: PlayStation 4 Edition

7 Mario Kart 8 Deluxe

8 Super Mario Party

9 Call of Duty: Black Ops 4

10: Pokemon Let’s Go! Pikachu

PC

The Sims 4

Rage 2

Grand Theft Auto V

Football Manager 2019

Farming Simulator 19

FIFA 18

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tropico 6

Call of Duty: WWII

Need for Speed Payback

