Kojima Productions lancia un countdown per il trailer di Death Stranding

Tramite un brevissimo e laconico messaggio, Kojima Productions ha confermato che il tanto atteso trailer di Death Stranding, anticipato poche ore fa da un enigmatico teaser, uscirà mercoledì 29 maggio, ossia dopodomani.

Il messaggio, scritto su Twitter, recita a caratteri cubitali:

“The countdown of #DEATHSTRANDING has started… May 29th.

Create the rope.”

Non ci resta, dunque, che aspettare due giorni per sapere cosa Hideo Kojima e i suoi hanno in serbo per noi, sperando che dopo tre anni e quattro trailer i nodi comincino finalmente a venire al pettine. Per tutte le altre novità in merito, vi rimandiamo alla nostra sezione news.