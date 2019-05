In arrivo doppie connessioni bluetooth sui futuri iPhone?

Finora abbiamo discusso prevalentemente riguardo le probabili componenti hardware che i prossimi iPhone potrebbero ospitare. Tuttavia oggi, un nuovo rumor di Mac Otakara scovato da Mac Rumors sembrerebbe indicare l’arrivo di una doppia connessione audio bluetooth.

I prossimi iPhone potrebbero utilizzare una doppia connessione audio bluetooth

Nel caso tale funzione venisse introdotta nei futuri prodotti Apple potrebbe rivelarsi decisamente interessante per l’utenza, in quanto consentirebbe ad esempio di connettere al proprio iPhone 2 paia di auricolari bluetooth. In questo modo sarebbe possibile ascoltare in 2 la stessa canzone, senza il bisogno di un adattatore fisico o di condividere un solo AirPod a testa. La fonte ha inoltre affermato che per funzionare tale processo si servirebbe del bluetooth 5.0, per cui la feature potrebbe giungere non solo sui nuovi smartphone americani, ma anche sui modelli più vecchi compatibili.

Risulta ancora presto tuttavia per parlare di ufficialità, in quanto Mac Otakara ha specificato che la sua fonte è collegata alla catena di fornitura Apple, la quale non ha specificato quale iPhone potrebbe ottenere la funzione discussa. Non rimane quindi altro che attendere dichiarazioni ufficiali in merito alla questione.

Fonte: The Verge