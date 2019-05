PlayStation 5: AMD ha rivelato la GPU Radeon RX 5000

Continuano ad arrivare nuove e succose informazioni per PlayStation 5, di cui, recentemente, Lisa Su di AMD ha rivelato al Computex 2019 che la GPU Radeon RX 5000 sarà parte integrante dell’architettura della prossima console targata Sony Computer Entertainment.

Secondo le informazioni ufficiali annunciati all’evento a Taiwan, i chip AMD Navi si basano sull’architettura RDNA, fornendo dei benefici come un miglioramento sulle prestazioni rispetto a Vega, consumi energetici minori e parità di frequenza di clock. Inoltre, le Radeon RX 5000 introdurranno PClex 4.0, garantendo un’elevata disponibilità relativa alla banda.

Purtroppo, le informazioni in nostro possesso sono piuttosto limitate, ma non preoccupatevi poiché arriveranno nuovi dettagli in merito alla questione direttamente all’E3 2019, dove AMD terrà un proprio evento apposito dedicato agli hardware da gioco.

AMD is currently announcing Navi the GPU technology behind the PlayStation 5!

Using a brand new built from scratch design RDNA, 1.25x improvement per clock, and 1.5x inprovement per watt.

Ya'll next gen PS5 is going to be INSANE. More at E3 pic.twitter.com/qQQr09mBRY

— Benji-Sales (@BenjiSales) May 27, 2019