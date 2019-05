The Last of Us Part II: la data d’uscita sarà annunciata questa settimana?

Secondo ad alcuni rumor emersi in rete, Sony insieme a Naughty Dog potrebbero svelare nuove informazioni a partire da questa settimana per The Last of Us Part II, esclusiva PlayStation 4 molto attesa tra i giocatori in possesso dell’ammiraglia Sony.

Inoltre, tutti questi rumor sono stati svelati dall’insider Nibel su GameReactor, il quale conferma che un nuovo trailer sarà caricato sul web tra mercoledì e giovedì. Per concludere, stando al leaker, nel filmato potrebbe essere riportata finalmente la data d’uscita ufficiale dell’opera.

Nonostante ciò, avvisiamo ai lettori di prendere la notizia con le dovute precauzioni necessarie, poiché potrebbero essere smentite direttamente da entrambi gli studi.

RUMOR: Spanish website https://t.co/OXztoBtQTh is reporting that there will be a The Last Of Us 2 trailer this week as well, game to be released this fall

Take with a grain of salt of coursehttps://t.co/2Xp68dzsnZ pic.twitter.com/ZxPCAV324w

— Nibel (@Nibellion) May 27, 2019