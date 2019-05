Godzilla vs. Kong: secondo Michael Dougherty la battaglia tra i due ricorda la sfida tra Rocky e Ivan Drago

Godzilla vs. Kong è il prossimo monster movie che vedremo in sala, dopo Godzilla: King of the Monsters (qui trovate l’ultimo trailer). Il lungometraggio, facente parte dell’universo del franchise, avrà un’importanza cruciale visto che farà scontrare il celebre “dinosauro” giapponese con lo scimmione più famoso della storia del cinema. Chi la spunterà? È presto per dirlo, ma lo sceneggiatore dell’opera ha fatto già qualche riflessione riguardo la sfida tra colossi.

Godzilla vs. Kong: lo scontro paragonato ad un celebre combattimento della settima arte

Secondo Michael Dougherty, infatti, la battaglia ricorda da vicino la gara tra Rocky e Ivan Drago, un concentrato di intelligenza, abilità e, ovviamente, forza bruta. L’uomo ha anche aggiunto che sulla carta dovrebbe vincere Godzilla, ma ha anche sottolineato che King Kong ha sviluppato negli anni delle capacità specifiche che lo renderebbero temibile. Se volete sapere altro sulla realizzazione, non vi resta che attendere nuovi dettagli, che arriveranno sicuramente nei prossimi mesi.