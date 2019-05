Spider-Man: il sequel di Far From Home potrebbe contenere Venom

Spider-Man, super-eroe della Marvel che vedremo al cinema quest’estate con Far From Home, nel prossimo film potrebbe introdurre il personaggio di Deadpool, come vi avevamo rivelato nell’articolo di ieri. Ma secondo un noto insider, la figura che sarà lanciata in questo lungometraggio sarà ben diversa…

Sembra infatti, come ha riportato il misterioso Roger Wardell su Twitter, che Venom possa comparire, entrando a far parte finalmente del Marvel Cinematic Universe in maniera ufficiale, nonostante ci sia la possibilità che Sony crei un proprio universo staccato dalla Casa delle Idee. L’uomo ha anche aggiunto che il Mercenario Chiacchierone avrà una pellicola propria, rimanendo separato sia dalle successive opere sugli X-Men che dal MCU. Tutto questo è ancora da vedere, ma l’utente in questione è già stato protagonista di alcuni rumors che poi si si sono rivelati veritieri di Avengers Endgame, quindi questo è un ottimo segnale.

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU.

— Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019