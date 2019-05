State of Play: un nuovo evento di Sony in vista?

Uno State of Play nuovo di zecca potrebbe essere annunciato da Sony Interactive Entertainment entro la fine della giornata in corso e potrebbe essere mandato in onda tra il 29 e il 30 maggio. Il condizionale è d’obbligo, perché al momento di notizie ufficiali non ce ne sono, ma le ultime informazioni arrivate su Death Stranding e trapelate per The Last of Us: Part II portano verso questa direzione.

State of Play: la soluzione più logica

Kojima Productions mostrerà qualcosa di nuovo legato a Death Stranding il 29 maggio (ma da noi potrebbe essere il 30 maggio), mentre un rumor vorrebbe l’arrivo di un nuovo trailer e della data d’uscita di The Last of Us: Part II sempre per questa settimana. Sony potrebbe dunque prendere due o più piccioni con una singola fava, tenendo di fatto la terza diretta del suo nuovo format. A questo punto però, potrebbe esserci spazio anche per Ghost of Tsushima!