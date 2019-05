La Casa di Carta terza parte: il nuovo trailer si rifà ad un vecchio spot antipirateria

I più grandicelli ricorderanno sicuramente uno spot dei primi duemila, quando il dilagare della pirateria aveva fatto realizzare un filmato che facesse capire che lo scaricare illegalmente è un reato. Di quel “non ruberesti mai un auto” e poi una borsa, un televisore, un film, è rimasto uno spot quasi cult, che è stato ripreso per sponsorizzare qui in Italia la terza parte de La Casa di Carta.

La Casa di Carta terza parte: la zecca di Spagna era solo l’inizio

Le stesse frasi sono infatti state riprese con le immagini delle prime stagioni della serie spagnola, così come il font, la musica e il mood generale si rifà a quel vecchio spot. Non stamperesti mai 984 milioni alla Zecca di stato, no? Vi ricordiamo che, come annunciato ad aprile, la terza parte arriverà su Netflix dal 19 luglio.