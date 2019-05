Little Friends Dogs & Cats: trailer per l’uscita del simil Nintendogs

Disponibile dallo scorso dicembre nel mercato giapponese, Little Friends Dogs & Cats è uscito oggi nel resto del mondo, Italia compresa. Sul canale YouTube ufficiale del publisher Sold Out Games è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco è disponibile in esclusiva Nintendo Switch in formato fisico e digital sul Nintendo eShop al prezzo di 49,99 euro.

Little Friends Dogs & Cats: fino a 12 cuccioli da accudire

Il titolo in questione è un pet sim che permette di scegliere tra una varietà di cuccioli per giocarci insieme, nutrirli, accarezzarli e vestirli. Si può giocare con un massimo di 3 animaletti insieme e possederne fino a 12. Il modello si rifà al più celebre Nintendogs. Noi vi lasciamo al video qui sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.