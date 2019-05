Link Campus University e Vigamus Academy insieme a Vantan Game Academy per il progetto di sviluppo “Infinito”

L’università degli studi di Roma Link Campus University e Vigamus Academy, il dipartimento formativo di Fondazione VIGAMUS, hanno annunciato una collaborazione con la scuola di videogiochi nipponica Vantan Game Academy per il progetto di sviluppo denominato “∞ – Infinito”.

Suda51 coordinerà gli studenti di Vantan e Vigamus Academy

Il progetto, legato all’ambito dello sviluppo, vede un gruppo di studenti giapponesi e italiani coordinati da Goichi Suda, l’eclettico game designer nipponico noto come Suda51, fondatore di Grasshopper Manufacture e autore di videogiochi di culto come killer7, No More Heroes e Killer is Dead. L’obiettivo, nell’ambito formativo della Link Campus, di Vigamus Academy e Vantan Game Academy, è quello di portare a compimento diversi progetti universitari grazie alla guida e all’esperienza di un docente d’eccezione come Suda51.

Scopo del percorso di ogni studente è quello di realizzare e presentare un game plan; i due più meritevoli verranno poi scelti fra tutti e gli studenti, divisi in due squadre, svilupperanno i due videogiochi rimanendo in costante contatto con i colleghi giapponesi, sotto la supervisione del team di Goichi Suda. Il progetto ha avuto inizio il 26 marzo, con la prima riunione degli studenti e una lezione sul game planning; ad aprile hanno avuto luogo le selezioni dei game plan ed è cominciato lo sviluppo dei videogiochi, che durerà per tutto l’anno.

Il progetto “∞ – Infinito” mira a preparare i giovani sviluppatori ad affrontare il mercato globale acquisendo capacità di comunicazione ed esperienza attraverso scambi cross-culturali, e ottenendo le abilità tecniche necessarie allo sviluppo di videogiochi.