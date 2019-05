Sea of Solitude: annunciata la data d’uscita

Electronic Arts ha recentemente annunciato la data d’uscita per Sea of Solitude, titolo d’avventura che sarà disponibile sul mercato dal 5 luglio per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Proprio per l’occasione, lo studio ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla produzione, dove possiamo vedere nuovamente in azione l’opera.

Sea of Solitude: ecco la descrizione ufficiale del gioco

Ecco in cosa consisterà l’opera:

Sea of Solitude è un’esperienza che si addentra tra le emozioni di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata: i videogiocatori dovranno aiutare Kay a guardare sotto la superficie e molto più in là, guidandola in una magica atmosfera e accompagnandola in una città alluvionata tra luce e tenebre. Con le acque in continuo mutamento, perfetto riflesso delle sue emozioni, Kay incontrerà mostri e fantastiche creature, conoscendo le loro storie e affrontando sfide per liberare il mondo dai suoi più torbidi ricordi.

Per concludere, è intervenuta Cornelia Geppert, CEO di Jo-Mei:

Sea of Solitude è focalizzato sull’essenza della solitudine e tocca le corde più emozionali dei videogiocatori essendo un riflesso della loro stessa realtà. È sicuramente uno dei progetti più intimi e emozionanti che mi sia capitato di creare, venuto alla luce in uno dei momenti più particolari della mia vita. La caratterizzazione dei personaggi secondo le loro emozioni è stata una sfida personale molto profonda per il nostro team e siamo sicuri lo sarà anche l’esperienza che presto i videogiocatori vivranno insieme a Kay, in una storia alla scoperta di se stessi.

Il gioco sarà venduto sul mercato dal 5 luglio al prezzo di €19,99.

Passate dalla nostra sezione Games.