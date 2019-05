Godzilla 2 King of the Monsters Recensione

All’epoca del suo arrivo nelle sale, nel 2014, il primo Godzilla rappresentò il secondo, grande tentativo (almeno, in tempi recenti) di una produzione prevalentemente occidentale di rendere giustizia al gigantesco kaiju della mitologia giapponese. Venendo dal mezzo disastro che Roland Emmerich aveva compiuto nel 1998, dimenticandosi del mito e ostinandosi a spiegare in maniera quasi scientifica le origini dell’enorme “lucertolone”, la pellicola di Gareth Edwards rappresentò una vera e propria rinascita per Godzilla, oltre che l’unico film non asiatico in grado di capire che ciò di cui il pubblico aveva davvero bisogno era un monster movie fatto bene e senza troppi filosofeggiamenti. Anche se il regista non è più lo stesso ed è stato fatto un massiccio recasting, sia fra gli attori principali che quelli secondari, cinque anni dopo Godzilla 2: King of the Monsters riparte proprio da quell’idea, con la volontà di non rivoluzionare quanto fatto dal predecessore ma piuttosto rendere la formula ancor meno riflessiva e assai più spettacolare.

Godzilla 2 è un monster movie con tutti i crismi

Il primo Godzilla aveva una chiusura che, se da un certo punto di vista poteva essere interpretata anche in maniera autoconclusiva (la gigantesca creatura che vince la sua battaglia, salva il mondo e torna a dormire per sempre), dall’altro strizzava fortemente l’occhiolino a un sequel e in generale a un vero e proprio media franchise, poi effettivamente confermato da Warner Bros e denominato MonsterVerse. Se in quel caso il film funzionava benissimo anche come opera a sé stante, lo stesso non si può dire delle opere venute dopo. Godzilla 2, in particolare, ha una trama (anzi, una non-trama) che, se nelle sole sequenze d’azione funziona benissimo, è complessivamente pensata per incastrarsi in un disegno più grande, con archi narrativi che si chiudono e si aprono e storie e personaggi che vengono lasciati in sospeso. Poco importa, però: il cuore del film, è inutile negarlo, sono le spettacolari scene di lotta fra i giganteschi kaiju. La vicenda costruita tutt’attorno a loro è la parte più debole, e non solo per il suo appartenere a un capitolo di transizione: premessa e svolgimento sono infatti interamente basati sull’idea di convivere con Godzilla e gli altri titani, una sorta di “specie primordiale” che dominava la Terra prima della comparsa dell’uomo, oltre che veri e propri difensori del pianeta. Detto in poche parole e senza scendere troppo nel dettaglio, nel film esistono due fazioni, una con posizioni moderate verso gli enormi mostri, l’altra con idee ben più estremiste; al centro di tutto la solita vicenda familiare, trattata in maniera poco soddisfacente e spiegata troppo in fretta, per poi essere ripresa per i capelli solamente nel finale. In generale, il film procede su due binari paralleli, di cui il primo è quello delle storie “umane”, che convincono solamente nei casi in cui ci si limita a dialoghi di poche parole, lasciando che siano le emozioni e il vortice di eventi a parlare; il secondo, che è in realtà quello funzionale alla buona riuscita delle vicende portate sul grande schermo, è rappresentato dalla lotta per il “trono” di Re dei Mostri fra Godzilla e il suo eterno nemico, l’enorme drago a tre teste Ghidorah. Le scene più spettacolari sono proprio queste, il che spiega la lunghissima post-produzione, durata oltre un anno e mezzo: quando c’è da assistere a feroci combattimenti fra grattacieli viventi (e semoventi), Godzilla 2 non è secondo a nessuno, anzi, è probabilmente uno dei film più spettacolari degli ultimi anni.

Proprio per questo, in effetti, è molto difficile consigliarvi Godzilla 2 se volete andare a vedere un film dotato di una certa coerenza di fondo: quel che vi ritroverete davanti è, piuttosto, una pellicola che vive di dissonanze volute, come ad esempio la contrapposizione fra morte e distruzione sparse un po’ ovunque e il tono generale, non troppo drammatico ed anzi aperto perfino alla battuta facile. La sua, personale coerenza, più che altro, sta nel non dimenticarsi mai che non è tanto di umani che si parla, quanto di mostri alti 100 piani, attinenti a una mitologia ben precisa. Da questo punto di vista, la produzione è andata a colpo sicuro e ha fatto centro nel ritmo e nella spettacolarità, peccando però di superficialità in alcuni tecnicismi, fra cui la regia, spesso troppo schizofrenica, compensata dall’ottima fotografia. Male anche le (pochissime, per fortuna) scene d’azione che coinvolgono fazioni umane contrapposte, talmente goffe da sembrare quasi caricaturali rispetto alle sequenze di battaglia fra Godzilla, Ghidorah e gli altri titani.

Un mito trattato con grande rispetto

Nonostante qualche sbavatura, però, la vicenda impiega pochissimo per entrare nel vivo e mostrare la sua anima più poderosa e selvaggia, relegando tutte le altre sequenze quasi a degli intermezzi fra un colossale scontro e l’altro, salvati solamente dalle buone performance degli attori coinvolti, con Millie Bobby Brown e Ken Watanabe (che torna nei panni del dottor Ishiro Serizawa) un gradino sopra gli altri, anche perché interpreti degli unici personaggi davvero ben caratterizzati. Tutti gli altri, invece, scivolano lentamente verso la mediocrità generale, compreso il villain umano, il cui ruolo è stato (almeno per il momento) completamente sprecato. Il reale nemico, del resto, è Ghidorah, mentre il vero protagonista è Godzilla: i personaggi umani, dal canto loro, rimangono perlopiù sullo sfondo, limitandosi ad assistere da spettatori non paganti a una vicenda più grande di loro. Rispetto al predecessore sono stati poi ridotti all’osso i momenti in cui erano i mostri ad essere per un attimo messi da parte: qui tutto quanto, dalle vicende più importanti a quelle più insignificanti, ruota solo e soltanto attorno ai titanici e inferociti kaiju, senza nemmeno una fugace sbirciata a quel che accade sotto i loro piedi. Godzilla e compagni vengono finalmente trattati con il rispetto e la coerenza che meritano: enormi titani, quasi semi-dei, con origini che si perdono nella mitologia (terrestre e non), che nessuno, com’è giusto che sia, ha un reale interesse a spiegare. Realizzare un film del genere è la cosa più facile del mondo se hai a disposizione personaggi come Godzilla, in grado da soli di portare in sala un quantitativo di carisma e di fascino pressoché sconfinato. Per fortuna, anche fuori dal Giappone qualcuno l’ha capito.

Come il suo predecessore, Godzilla 2: King of the Monsters è esattamente il tipo di film che ci si aspetterebbe di veder costruito attorno a personaggi del genere. Rispetto a cinque anni fa, poi, il sequel spinge ancor più l’acceleratore sulla spettacolarità, talmente esagerata da sembrare quasi fine a sé stessa in certe scene, in un tripudio di effetti speciali. Il risultato è un monster movie che tratta con rispetto il mito a cui si ispira e riesce al contempo a farne una pellicola adatta a tutti, senza scene eccessivamente brutali o poco comprensibili. Buchi di sceneggiatura e personaggi mal gestiti vengono eclissati dalla maestosità e dal furore di certe scene, che riescono, da sole, a tenere incollati allo schermo e col fiato sospeso dall’inizio alla fine.