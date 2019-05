Spyro Reignited Trilogy: la rating board di Taiwan ha registrato il titolo su PC

Spyro Reignited Trilogy, remake contenente i primi 3 capitoli dedicati a Spyro, potrebbe arrivare su PC, almeno secondo la rating board taiwanese, la quale ha appena valutato la versione relativa all’opera. Inoltre, apparentemente, Iron Galaxy si occuperà dei lavori sull’edizione.

Spyro Reignited Trilogy: la versione potrebbe essere annunciata all’E3 2019 da Activision

Purtroppo, ancora Activision non si è espressa riguardo al possibile rilascio della produzione su PC. Forse, l’azienda toglierà i veli del mistero direttamente alla conferenza PC Gaming Show all‘E3 2019. Per concludere, ricordiamo ai lettori che il remake presenterà tutti i 3 capitoli del brand rimasterizzati in HD, nuovi effetti grafici e più di 100 livelli.

