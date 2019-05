Jessica Jones 3: teaser trailer svela la data di uscita

E dopo la seconda stagione di The Punisher, anche Jessica Jones 3, ultima avventura della detective forzuta, farà a breve il suo debutto su Netflix. La piattaforma streaming ha difatti condiviso il primo trailer ufficiale dell’ultima produzione Marvel in assoluto, la quale sembra essere decisamente inquietante.

Come è difatti possibile carpire dal brevissimo teaser trailer la serie vedrà la detective impegnata a combattere un nuovo psicopatico mai visto prima, che sembra avere dei conti in sospeso non meglio precisati con la detective. Inoltre, come riportato da The Verge, la descrizione della trama fornita da Netflix aggiunge ulteriori dettagli riguardo la faccenda:

Quando Jessica incrocia il suo cammino con uno psicopatico molto intelligente, lei e Trish devono riparare la loro relazione infranta e fare squadra per fermarlo. Ma una perdita devastante rivela le loro idee conflittuali di eroismo e le mette in una rotta di collisione che cambierà entrambe per sempre.

Appare quindi evidente che oltre ad affrontare la nuova minaccia, Jessica sarà impegnata a dover impedire alla sua amica di non mettersi nuovamente nei guai come fatto nelle prime stagioni, specie perché questa volta potrebbe essere anch’essa dotata di poteri, come mostrato dal finale della seconda stagione.

Jessica Jones 3 arriverà su Netflix il prossimo 14 giugno.