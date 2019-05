iPod Touch: annunciato un nuovo modello

Dopo mesi di rumor riguardanti il suo ipotetico arrivo, finalmente il nuovo modello di iPod Touch è realtà. Apple ha difatti lanciato ufficialmente il dispositivo sul suo store, comunicando caratteristiche e prezzo di acquisto. Esso non ha subito molti miglioramenti tecnici, ma rappresenta comunque un evoluzione del prodotto.

Da un punto di vista estetico il nuovo device appare identico al suo predecessore, con tanto di pulsante home, fotocamera e cornici spesse. Per quanto riguarda l’hardware invece troviamo il processore A10, lo stesso presente sul trascorso iPhone 7. Nonostante non rappresenti un miglioramento sostanziale rispetto al passato, esso è finalizzato al miglioramento di molti aspetti, soprattutto le chiamate di gruppo in FaceTime, le applicazioni in realtà aumentata ed il gaming mobile. Oltre a ciò Apple ha dichiarato che il nuovo iPod Touch offrirà una performance CPU fino a 2 volte più veloce ed una grafica fino al triplo più performante.

Il nuovo iPod Touch ha subito pochi, ma utili miglioramenti hardware

Infine Apple ha aggiunto un’ulteriore opzione acquistabile con ben 256GB di memoria interna. Il nuovo iPod Touch è disponibile a partire da 199 dollari.