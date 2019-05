iOS 13: leak rivela dark mode ed app rinnovate

In vista dell’arrivo della Worldwide Developer Conference Apple del prossimo lunedì, dei nuovi leak portano novità interessanti riguardo al futuro iOS 13. Difatti 9to5Mac ha ottenuto delle immagini raffiguranti quelle che sembrerebbero essere delle funzioni contenute nel prossimo aggiornamento software del sistema operativo Apple.

Come è possibile notare dall’immagine riportata qui sopra pare proprio che iOS 13 permetterà di utilizzare la tanto vociferata dark mode, la quale sembrerebbe estendersi all’intero sistema. Oltre a ciò sono stati apportati miglioramenti all’applicazione di promemoria, la quale è stata suddivisa in varie sezioni, ciascuna dedicata ad un diverso evento, come quelli in corso o quelli ancora da fare. Infine la casa di Cupertino dovrebbe unificare in un’unica app le funzioni “trova il mio amico” e “trova il mio iPhone”.

iOS 13 dovrebbe portare svariate novità, tra cui la dark mode ed app rinnovate

Non rimane altro che attendere il prossimo lunedì ed attendere tutte le novità da parte di Apple.