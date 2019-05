Army of the Dead: al cast si è aggiunta Ella Purnell

Army of the Dead è il nuovo film di Zack Snyder (del qualche vi abbiamo parlato qualche mese fa), uomo che fino a qualche tempo fa era al timone del DC Extended Universe. Il lungometraggio, che sarà prodotto dalla moglie Deborah, è un horror che ha poco da spartire con i cinecomic su Batman e soci.

Army of the Dead: annunciato un membro del cast

Qualche ora fa, il sito The Wrap ha comunicato la notizia che si è aggiunta al cast dell’opera Ella Purnell, attrice nota per aver recitato recentemente in Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. L’artista, all’interno della realizzazione, vestirà i panni della figlia del protagonista, un mercenario (Dave Bautista). La testata giornalistica ha inoltre aggiunto che saranno presenti anche Theo Rossi, Ana De La Reguera e Huma Qureshi. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulla pellicola, che inizierà la produzione quest’estate.