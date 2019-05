X-Men Dark Phoenix: il regista lo paragona a Avengers Endgame e Game of Thrones

X-Men Dark Phoenix è oramai prossimo all’uscita, rappresentando, come vi avevamo giù comunicato, la fine di un’era per le pellicole sui mutanti: tutto quello che verrà dopo infatti sarà un nuovo inizio, sicuramente influenzato dall’accordo tra Disney e 20th Century Fox.

X-Men Dark Phoenix è per certi versi simile ad altri due prodotti

Proprio in virtù della conclusione di un ciclo, il regista della pellicola, Simon Kinberg, ha paragonato il film ad altri due prodotti d’intrattenimento: Avengers Endgame e Game of Thrones, visto che entrambe le realizzazioni hanno terminato degli archi narrativi (nel caso del cinecomic Marvel) o chiuso definitivamente tutte le stagioni, come accaduto con Il Trono di Spade.