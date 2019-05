Freddy’s Dead The Final Nightmare: realizzato un poster sul film

Freddy’s Dead The Final Nightmare, sesto capitolo della saga horror con protagonista l’iconico Freddy Krueger (Robert Englund), grazie ad un artista, ha ottenuto una nuova linfa, grazie ad un lavoro ideato per l’occasione e attualmente in vendita.

Freddy’s Dead The Final Nightmare: l’inquietante illustrazione

Matthew Peak, che ha già realizzato altre opere collegate ai lungometraggi di Elm Street, ha infatti creato un poster molto suggestivo, che esprime al meglio l’anima del brand e del personaggio, forse uno dei più memorabili del panorama cinematografico. Se siete interessati all’acquisto, l’illustrazione (che trovate qui sotto alla news) è disponibile al costo di 75 dollari presso la Bottleneck Gallery.

