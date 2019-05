Chris Hemsworth è stato vicino ad interpretare Gambit in passato

Chris Hemsworth, noto volto del dio asgardiano Thor nei film Marvel, è un attore che ha saputo dimostrare di essere eclettico, nonostante sia ormai ricordato per la sua interpretazione del massiccio supereroe. Ma non tutti sanno che, in passato, l’attore si è trovato in trattative per interpretare un altra figura fumettistica…

Chris Hemsworth è stato quasi un X-Men

In un’intervista per Variety, infatti, l’artista ha spiegato di essere molto vicino a vestire i panni di Gambit in X-Men – Le origini – Wolverine, ruolo poi assegnato a Taylor Kitsch, visto che Hemsworth non aveva la possibilità di recitare nelle vesti di due personaggi di questo tipo contemporaneamente. La scelta è quindi ricaduta sul figlio di Odino e chissà come sarebbe stata la sua carriera se avesse preferito l’affascinante truffatore mutante, che avrà un lungometraggio stand alone, con una data ancora ignota di rilascio.