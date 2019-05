The Last of Us Part II: niente State of Play con data d’uscita

The Last of Us Part II e relative novità, tra cui l’annuncio della data d’uscita, resteranno ancora un miraggio, almeno per il momento. Il grosso rumor legato all’arrivo di uno State of Play con tanto di nuovo gameplay dedicato al titolo di Naughty Dog, non ha trovato conferme e si è rivelato soltanto una notizia fasulla, come svelato dall’insider Nibel.

The Last of Us Part II: non tutto è perduto

Chiaramente, la non veridicità di quanto emerso in questi giorni, non sta a significare che l’esclusiva PlayStation 4 non possa essere ancora prevista entro la fine del 2019. Semplicemente l’attuale rumor legato alla possibile data d’uscita impostata nel periodo autunnale non ha trovato riscontri e deve essere messo nel dimenticatoio. Non è però da escludere uno State of Play previsto nel periodo che precederà il prossimo E3 2019, anche se per adesso non ci sono informazioni a tale riguardo.