Death Stranding: ecco quando verrà condiviso il nuovo trailer

Death Stranding, l’esclusiva PlayStation 4 targata Kojima Productions, sta tenendo sulle spine gli utenti di tutto il Mondo. Dopo l’apertura dei pre-ordini del gioco e la condivisione della sinossi del titolo, non resta che aspettare la messa in onda del nuovo trailer, che potrebbe includere anche la tanto desiderata data d’uscita della nuova IP di Hideo Kojima. Ma quando verrà mostrato il filmato?

Il nuovo tweet del team di sviluppo sembrerebbe venirci in parte in soccorso. Il tweet parla di scadenza del countdown impostata nel 29 maggio in Europa e Nord America e nel 30 maggio in Giappone. Dunque, facendo dei calcoli basandoci sul fuso orario, noi italiani dobbiamo aspettarci l’arrivo di tutto quello che lo studio ha da proporre tra le ore 17:00 e la mezzanotte di oggi. Ovviamente vi invitiamo a seguirci nell’arco di quelle ore per scoprire tutti gli annunci legati all’attesissimo gioco!

Hold on to your seats, we're getting there with the count down for #DEATHSTRANDING. 5/29 in US and Europe, 5/30 if you're in Japan, which means… Tomorrow is in your hands. pic.twitter.com/m3nNxc6MWK

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) May 29, 2019