Detective Pikachu: annunciato il sequel su Nintendo Switch

Detective Pikachu, titolo con protagonista l’intraprendente Pokémon pubblicato su Nintendo 3DS e diventato anche un personaggio amato del cinema tramite l’omonimo film, riceverà un sequel che verrà pubblicato su Nintendo Switch. La notizia è giunta dalla conferenza Pokemon 2019 Press Conference, evento che la società giapponese e The Pokémon Company hanno tenuto durante la notte.

Come suggerito dalla stessa Nintendo, per adesso le informazioni sul gioco sono ancora avvolte nel mistero e di dettagli non ne son ostati diffusi. Stando a quanto detto, il successo ottenuto dal film al botteghino ha acceso l’interesse degli utenti verso il personaggio, che dunque riceverà una nuova avventura sulla console ibrida della grande N. Difficilmente però nuove informazioni verranno diffuse già al prossimo E3 2019.

Announcement 1⃣

Can’t wait to keep sleuthing with #DetectivePikachu? Plans are under way to bring this crime-solving Pikachu to Nintendo Switch!

The details of this game are still a mystery…so keep checking back here for more clues. 🔎⚡️ pic.twitter.com/286PFCGYaR

— Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019