Sword Art Online Hollow Realization Recensione| Sword Art Online rappresenta uno dei casi in cui il videogioco assume forma di musa ispiratrice per una storia. Storia che passa prima attraverso la china e l’albo, percorre lo schermo sotto forma di anime e poi alla fine torna alla sua radice di ispirazione: i videogiochi. Il brand grazie a Bandai Namco ha ricevuto molte declinazioni digitali ed è in lavorazione in questo periodo un nuovo capitolo denominato Alicization Lycoris. In attesa che il nuovo avanzi, su Nintendo Switch è stato pubblicato da poco (24 maggio 2019) Sword Art Online: Hollow Realization, già apparso su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC tra il 2016 e il 2017.

Sword Art Online Hollow Realization: Tutti insieme appassionatamente

Dopo le drammatiche vicende della prima versione di Sword Art Online e la prosecuzione nel regno di ALfheim Online, il protagonista, Kirito, si ritrova nuovamente nella realtà virtuale nella quale immergersi attraverso il Full Drive, per la prova della nuova versione beta di questo MMORPG che ha assorbito molti dei luoghi familiari già visti nella prima versione SAO. Insieme a lui, tutti i suoi compagni (compagne per lo più a dire il vero) che sono tornati in questa nuova esperienza interattiva. Si può rischiare di tornare in un orrore virtuale dove si è già stati? I rischi e i pericoli sono davvero solo un vago ricordo? Pare di sì, ma Kirito ha una strana sensazione. E un misterioso NPC, con le fattezze di una giovanissima fanciulla, che egli incontrerà non farà che alimentare questa percezione di pericolo.

Il filo conduttore di questa nuova avventura si SAO ruota tutto intorno alla scoperta del segreto celato dal misterioso NPC femminile e della sua storia. Purtroppo ci vorrà tanto tempo e tanta pazienza per giungere alla fine di Sword Art Online: Hollow Realization. L’escalation degli eventi è molto diluita tra le lunghe scene di intermezzo dialogate e alcuni, molto superflui, spot di fan service estemporanei. Una trama che anche per questo motivo è un po’ debole e poca incisiva. La lunghissima storia principale in singolo è arricchita in questa Deluxe Edition per Nintendo Switch, da tutto il corollario di DLC presenti nel Season Pass. 40/50 ore di gioco assicurate di base più altrettante per il platinamento. Peccato che queste ore siano lente nella progressione narrativa e che quasi tutte le side quest, presenti a vagonate, siano molto fini a sé stesse come nella migliore tradizione degli RPG e non innestino alcuno stimolo aggiuntivo per il loro completamento. Il gioco ha però il pregio di essere comunque apprezzabile e comprensibile dai fan dell’anime, sia per chi si avvicina per la prima volta, grazie ad una serie di intermezzi esplicativi sia per i personaggi che per le vicende citate.

Da premiare il tentativo di creare un MMORPG credibile con la presenza di NPC, finti giocatori reali, con i quali è possibile intrecciare rapporti personali tipici di un multiplayer online, con caratteri emotivi messi in evidenza dal sotto-menu specifici, scambi di messaggi e informazioni, e l’inserimento temporaneo nel nostro party. Questa meccanica di relazioni personali trova la sua massima espressione con gli alleati più iconici di Kyrito, su tutti Asuna, con i quali Kirito potrà non solo parlare per migliorare l’affinità, ma addirittura passeggiare liberamente per la città principale fino ad arrivare ad un alto grado di confidenza.

Sword Art Online Hollow Realization: Il gameplay completo che non ti aspetti

Meccaniche di relazioni personali a parte, Sword Art Online è un classico e conservativo Action-RPG che grazie all’ambientazione dettata dall’anime si finge solo in alcuni frangenti MMO. Come nell’anime si parte dalla città principale, Aincrad, nella quale si potrà acquistare, potenziale e vendere oggetti ed equipaggiamento oppure accettare missioni e riscattare le ricompense. Tutto ancora nel segno della tradizione consolidata dei giochi di ruolo, con il sempre apprezzabile cambio estetico del PG in relazione all’equipaggiamento che si equipaggia che spesso è sparito da alcune produzioni (non si sa perché). C’è anche un editor del personaggio, ma la sua utilità è pressoché minima soprattutto se si ama il personaggio di Kirito. Spicca un ben congeniato ramo delle abilità e delle arti, che possono essere sia organizzate in una tavolozza simile a quelle degli MMO, richiamabile in battaglia con un tasto, oppure impostati su alcune combinazioni di tasti, in stile action. Questa mistura di comandi MMO e combo è ottima per chi ama personalizzare il battle system in base al proprio stile di combattimento rendendo il gioco versatile per più tipi di giocatore. Il tutto gestito con menù di gioco minimali e chiari nella maggior parte dei casi.

Arrivati al portale di teletrasporto che ci spedisce nel mondo selvaggio, ci si trova davanti all’alternanza esplorazione-combattimento e a un gameplay che ricorda vagamente Xenoblade Chronicles 2: personaggio principale da comandare direttamente e party di altri tre alleati ai quali impartire ordini come la schivata, la cura o Switch (che i fan di SAO ricorderanno bene). Ovviamente le differenze con la produzione monolith ci sono poiché si avrà la possibilità di parare e schivare gli attacchi nemici dando molto più peso al tempismo del giocatore. Anche in battaglia il livello di affinità e confidenza con i membri del party avrà ripercussioni positive sull’efficacia di alcune mosse. Il risultato finale è un gameplay dinamico e frizzante che solo nella fase iniziale sarà un po’ ostico di comprensione anche a causa di una mappatura dei tasti davvero sfasata rispetto ai comandi di Nintendo Switch (al confermare con B ci si dovrà fare l’abitudine). Nonostante la quantità di comandi e settaggi possibili inizialmente scomodi, Sword Art Online: Hollow Realization avanza senza troppi patemi e difficoltà particolari. Il livellamento dei personaggi è abbastanza agevole e anche i mostri o i boss di qualche livello più forti non saranno un grande problema.

Arte della spada online

Qualora la sete di Sword Art Online non si dovesse placare durante tutto il single player, c’è anche una modalità multigiocatore sia online e in locale. Una modalità discretamente popolate che permette di affrontare con un party di massimo quattro giocatori più altrettanti eventuali alleati NPC alcuni eventi specifici o di andare in free roaming. Un di più che può interessare i più appassionati di cooperativi (e di Monster Hunter) e che può risultare particolarmente appagante dopo aver completato il gioco.

Chiudere un occhio o anche più

Purtroppo, tutto il buono finora messo in luce ha il suo risvolto negativo. Sword Art Online: Hollow Realization non è certo il meglio del meglio che questa generazioni può proporre sotto il profilo tecnico anche se si tratta di Nintendo Switch. La portabilità della console infatti non può giustificare un impianto di modelli e texture non proprio di ultima generazione e una fragile stabilità generale del gioco. Non di rado nelle situazioni più affollate il frame rate crolla così come i modelli dei personaggi appaiono afflitti da evidenti problemi di aliasing. Per di più spesso i tempi di caricamento sono molto dilatati sia nei passaggi tra aree della mappa e della città sia semplicemente dopo una scena di intermezzo. La modellazione della mappa poi è sviluppata molto classicamente in orizzontale e quasi per nulla in verticale rendendo l’esplorazione molto meno soddisfacente di quanto ci si aspetta. Il raffronto con l’approccio open world dei giochi moderni si fa sentire anche nella frammentazione delle mappe in macro aree e la lentezza con cui avviene il pop up dei nemici sullo schermo. Nota positiva sono i modelli dei mostri di Sword Art Online: Hollow Realization che anche se ripetuti sul lungo periodo sono di fattura e caratterizzazione più che buone e in alcuni casi molto carismatici, soprattutto i boss unici.

Sword Art Online: Hollow Realization è un gioco in generale piacevole sia per chi è appassionato ed esperto del manga, sia per chi è nuovo alla storia, ad dire il vero un po’ debole. Un titolo che può trovare estimatori sia negli amanti degli RPG che in chi cerca un po’ più di azione. Un’avventura non difficilissima ma godibile e con tante ore di gioco a disposizione e perfino una componente online. Un titolo tutto da giocare. Anche perché la narrativa è fin troppo diluita e con poco mordente, mentre il comparto tecnico si perde in difetti grafici e qualche modello che viene direttamente da una generazione fa (o anche più). Si tratta comunque forse della migliore e più variegata declinazione videoludica del brand Sword Art Online.