Pokémon Home, Sleep e Masters annunciati ufficialmente

Pokémon Home, Pokémon Sleep e Pokémon Masters sono stati recentemente svelati dalla pagina Facebook di Pokémon. Come annunciato qualche giorno fa, sono stati fatti nuovi importanti annunci sullo storico brand Nintendo dedicato ai nostri amati mostriciattoli. Vediamoli più nel dettaglio.

Pokémon Home, Sleep e Masters in arrivo nel 2020

Dopo aver annunciato il sequel per Nintendo Switch di Detective Pikachu, la pagina Facebook di Pokémon ha annunciato tre ulteriori titoli in arrivo il prossimo anno. Il primo si chiama Pokémon Home un servizio in Cloud per dispositivi Android e iOS e Nintendo Switch che permetterà ai giocatori di trasferire da un titolo all’altro i propri Pokémon catturati nel corso di questi anni. Il secondo annuncio è relativo a Pokémon Sleep, forse il titolo più criptico tra i tre annunciati. Stando a quanto riferito dalla pagina facebook questo titolo ci farà “vivere un’esperienza mai vista prima” insieme al nuovo dispositivo chiamato Pokémon Go Plus +. L’ultimo annuncio riguarda invece Pokémon Masters, il quale permetterà ai giocatori di affrontare gli allenatori più famosi che hanno caratterizzato il franchise di Nintendo. Tutti questi titoli sono attualmente in via di sviluppo con un lancio previsto per il 2020.