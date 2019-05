Thor: Chris Hemsworth non sa il futuro del personaggio

Dopo aver subito un drastico cambiamento estetico dovuto alla lotta alla sua depressione, Thor, l’amato dio del tuono ha sicuramente saputo farsi valere, giungendo infine nel gruppo dei Guardiani della Galassia. Dopo tutto ciò i fan si sono chiesti cosa gli accadrà in futuro, ma Chris Hemsworth non sembra saperne nulla.

Il futuro del dio del tuono appare decisamente avvolto nel mistero

Difatti, durante una recente intervista con Variety, l’attore australiano ha dichiarato che amerebbe tornare a vestire i panni di Thor, ma che non sa che piani abbia la Disney per il personaggio:

Mi piacerebbe ancora fare dell’altro, per essere onesto, e non so quale sia il piano. Mi sento come se si fossimo addentrati in un personaggio decisamente differente. Mi sento più energico per la possibilità di dove potrebbe arrivare. Ma utilizzerò tutto questo (fattore energico) in altri posti ed altri personaggi se il ciò terminasse qui.

Data la conclusione di Endgame risulta decisamente improbabile che Disney decida di abbandonare il personaggio, specie dopo l’estremo apprezzamento ricevuto nelle ultime pellicole, dove ha subito un’evoluzione sempre crescente.

Chissà quindi che Thor non decida di diventare membro attivo dei Guardiani, ricreando una versione su pellicola del recente fumetto “Gli Asgardiani della Galassia”. In ogni caso è ancora presto per trarre conclusioni, perciò non rimane altro che attendere il responso da parte di Marvel e Disney in merito alla questione.