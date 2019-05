Super Mario Maker 2 non permetterebbe agli amici di giocare in multiplayer online

Super Mario Maker 2 è il prossimo titolo dedicato a Super Mario in arrivo su Nintendo Switch. Concepito come sequel del capitolo uscito su WiiU, questo nuovo titolo presenterà molte novità sia per il gameplay che per la struttura di gioco. Una delle novità più acclamate permetterebbe di giocare in multiplayer.

Super Mario Maker 2: si potrò giocare con gli amici solo in locale

Stando però alle parole di un rappresentante di Nintendo durante un evento stampa, la modalità multiplayer permetterebbe di giocare con i propri amici solamente in locale e online con giocatori randomici. Ovviamente tali informazioni non sono state divulgate ufficialmente da Nintendo né tramite un comunicato stampa né tramite un Direct. Questa decisione sarebbe legata alla voglia dell’azienda giapponese di non compromettere le classifiche globali online rendendole più facili da scalare grazie al supporto degli amici. Stesso motivo imposto a titoli come New Super Mario Bros U. Deluxe che non permette di giocare online con i propri amici. Restiamo in attesa di conferme o smentite.