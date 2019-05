Gamescom: dal 2020 si espande in Asia

Gli organizzatori del Gamescom hanno annunciato che porteranno l’evento anche ad oriente, con una convention per il mercato asiatico. Gamescom Asia si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2020 a Singapore, in Malesia, nel Suntec Singapore Convention Center. Come l’evento di Colonia, la “versione” asiatica sarà divisa in giornate per addetti ai lavori e giornate aperte al pubblico. Il 15 e 16 sarà rivolta al BtoB, mentre i giorni finali saranno dedicati alla mostra aperta a tutti, con l’esposizione dei titoli in arrivo.

Gamescom: ampliare il mercato in Asia

Le intenzioni di Koelnmesse sono di fare in modo che l’evento aiuti gli sviluppatori asiatici a trovare nuove collaborazioni, e che diventi un punto di riferimento per i publisher internazionali. Si mira anche a creare tutta una serie di eventi paralleli, dall’esport al cosplay. Ricordiamo invece che quest’anno la Gamescom di Colonia andrà in scena dal 20 al 24 agosto .

