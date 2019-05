Motorola Z4 acquistato prima del reveal ufficiale

Nonostante non sia ancora stato svelato ufficialmente, pare che qualcuno sia già entrato in possesso legalmente di uno smartphone Motorola Z4. Difatti lo youtuber ed utente reddit JETFIRE007 è riuscito ad acquistarne uno direttamente da Amazon, completo di ogni singolo dettaglio.

L’utente ha quindi caricato un video su entrambi i siti, mostrando unboxing e test preliminari del Motorola Z4, il quale appare perfettamente funzionante. Per quanto riguarda lo smartphone in se, esso risulta identico ai leak dei mesi scorsi che lo riguardavano. Lo Z4 dispone quindi di un display OLED Full HD+ da 6.4 pollici con vetro Gorilla Glass 3 ed un sensore per impronte digitali interno allo schermo. Sul lato posteriore ospita una singola camera da 48MP inserita in un grande bumper di forma circolare, mentre sul lato frontale figura una camera da 25MP, inserita in un notch a goccia. Dal punto di vista hardware troviamo un processore octa-core Snapdragon 675, una GPU Adreno 608, batteria da 3600mAh con carica rapida e 128 GB di memoria interna.

Moto Z4 sembra avere caratteristiche di buon livello, soprattutto dal punto di vista fotografico

Infine lo smartphone dispone di un jack per le cuffie, uno slot microSD ed un ingresso Type-C e sarà venduto insieme ad una mod Moto contenente una camera a 360°, il tutto a teoricamente a 500 dollari. Non rimane quindi altro che attendere il futuro reveal ufficiale.