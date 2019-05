Monster Hunter World Iceborne: tre brevi video mostrano il Clutch Claw

Monster Hunter World Iceborne è il titolo della prossima grande espansione in arrivo sul titolo di caccia ai mostri, sviluppato da Capcom, il prossimo settembre. Questa espansione includerà, ovviamente, tante novità relative sia ai mostri che alle ambientazioni.

Monster Hunter World Iceborne: un nuovo strumento di caccia

Una delle tante novità a livello di gameplay riguarda il Clutch Claw, una specie di rampino utile ai cacciatori per raggiungere velocemente i mostri e agganciarsi a loro per effettuare devastanti colpi con la propria arma. I tre nuovi brevi video rilasciati da Capcom mostrano questa sorta di rampino in azione. L’espansione sarà disponibile dal prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC durante il prossimo inverno.